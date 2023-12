Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tritt am Vormittag auf der Stelle

Kursentwicklung

Die Aktie von Ballard Power zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 3,36 EUR zeigte sich die Ballard Power-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Ballard Power-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,36 EUR. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 3,36 EUR. Mit einem Wert von 3,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.200 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,45 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2023. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 47,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 07.11.2023 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 37,95 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,06 Prozent gesteigert.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,735 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

