Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power fällt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 2,85 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:50 Uhr um 1,0 Prozent auf 2,85 EUR ab. In der Spitze fiel die Ballard Power-Aktie bis auf 2,85 EUR. Bei 2,86 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.462 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 101,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 2,67 EUR. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 6,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Im Vorjahr hatte Ballard Power 0,000 CAD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,19 CAD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,06 Prozent auf 37,95 CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,74 CAD erwirtschaftet worden.

Die Ballard Power-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,756 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ballard Power von vor einem Jahr angefallen

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende