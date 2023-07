Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Ballard Power zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Ballard Power-Aktie konnte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 4,19 EUR. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 4,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 12.211 Ballard Power-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 116,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 3,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 13,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.05.2023 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,18 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 17,78 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,25 CAD erwirtschaftet worden waren, um 34,74 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 02.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,670 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

