Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 4,21 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 16:07 Uhr stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,21 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 4,26 USD. Bei 4,19 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 474.757 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,59 USD erreichte der Titel am 26.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 104,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,98 USD am 01.06.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 5,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ballard Power gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,24 CAD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 20,55 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 26,67 CAD umsetzen können.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,644 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Ballard Power abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Ballard Power angefallen

Ballard Power reduziert Quartalsverlust