Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power steigt am Montagvormittag

So bewegt sich Ballard Power

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Ballard Power. Im Tradegate-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie legte um 09:18 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,87 EUR zu. Der Kurs der Ballard Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,87 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 3,85 EUR. Bisher wurden via Tradegate 12.604 Ballard Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.08.2022 markierte das Papier bei 8,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 123,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 3,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 4,83 Prozent Luft nach unten.

Am 09.08.2023 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,55 CAD. Im Vorjahresviertel waren 26,67 CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Ballard Power am 08.11.2023 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,644 CAD je Ballard Power-Aktie.

