Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag massiv unter Druck

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 6,3 Prozent auf 3,41 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 6,3 Prozent im Minus bei 3,41 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,38 USD. Bei 3,64 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 225.737 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,09 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,94 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 70,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Am 11.08.2025 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,69 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,90 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 13.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,480 CAD je Ballard Power-Aktie.

