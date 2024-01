Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Ballard Power im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ballard Power gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 2,81 EUR abwärts.

Der Ballard Power-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 2,81 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 2,80 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,83 EUR. Bisher wurden heute 57.330 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,49 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 131,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,67 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 4,95 Prozent Luft nach unten.

Am 07.11.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,95 CAD. Im Vorjahresviertel waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,750 CAD einfahren.

