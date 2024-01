Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power springt am Nachmittag an

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 5,7 Prozent auf 3,27 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 5,7 Prozent auf 3,27 USD. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 3,28 USD. Mit einem Wert von 3,09 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 861.902 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Bei 7,10 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 54,01 Prozent niedriger. Bei 2,91 USD erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 12,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 07.11.2023. Das EPS lag bei -0,29 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,95 CAD – ein Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 28,74 CAD erwirtschaftet hatte.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,750 CAD je Aktie ausweisen dürften.

