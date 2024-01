Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zeigt sich am Vormittag gestärkt

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Ballard Power-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 2,83 EUR zu.

Das Papier von Ballard Power legte um 09:15 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 2,83 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Ballard Power-Aktie bei 2,85 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,83 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 7.383 Ballard Power-Aktien.

Bei 6,49 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 129,21 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 5,69 Prozent Luft nach unten.

Ballard Power veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37,95 CAD – ein Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 28,74 CAD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,750 CAD je Ballard Power-Aktie.

