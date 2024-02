Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zieht am Vormittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Ballard Power. Im Tradegate-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 09:20 Uhr wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 2,86 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 2,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,86 EUR. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 9.937 Aktien.

Am 06.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 98,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,67 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 07.11.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,74 CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,756 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

