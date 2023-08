Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Ballard Power-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 3,81 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:57 Uhr 0,8 Prozent auf 3,81 EUR. Die Ballard Power-Aktie legte bis auf 3,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,81 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 66.333 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,65 EUR) erklomm das Papier am 26.08.2022. 126,95 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,68 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,41 Prozent.

Ballard Power gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,13 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,24 CAD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 20,55 CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 26,67 CAD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,644 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

