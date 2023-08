Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 3,82 EUR.

Um 09:11 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 3,82 EUR. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,82 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 3,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.414 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2022 bei 8,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 126,24 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 3,68 EUR. Abschläge von 3,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Ballard Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20,55 CAD – das entspricht einem Abschlag von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,67 CAD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,644 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

