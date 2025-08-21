Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Freitagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 1,91 USD.

Das Papier von Ballard Power konnte um 15:47 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 1,91 USD. Den Tageshöchststand markierte die Ballard Power-Aktie bei 1,92 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.638 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2025 bei 2,28 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Bei 1,01 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 47,12 Prozent sinken.

Ballard Power-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Ballard Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,11 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,15 CAD vermeldet. Der Umsatz lag bei 24,69 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Ballard Power am 11.11.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,469 CAD je Ballard Power-Aktie.

