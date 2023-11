Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Ballard Power-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,21 EUR.

Die Ballard Power-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,21 EUR. In der Spitze gewann die Ballard Power-Aktie bis auf 3,23 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.850 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,49 EUR. 102,34 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,94 EUR am 10.11.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 07.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 37,95 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD erwirtschaftet worden waren, um 32,06 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,731 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

