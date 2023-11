Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Ballard Power-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 16:07 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 3,51 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,55 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,53 USD. Zuletzt wechselten 169.743 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,10 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 102,28 Prozent. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,13 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2023 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 37,95 CAD gegenüber 28,74 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Ballard Power-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,731 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

