Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 3,17 EUR.

Die Ballard Power-Aktie musste um 09:17 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 3,17 EUR. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 3,17 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,23 EUR. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 825 Aktien.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 6,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 104,57 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,94 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.11.2023 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent auf 37,95 CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,731 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

