Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ballard Power gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 3,28 EUR abwärts.

Die Ballard Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:50 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 3,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 3,27 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,29 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.070 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,49 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 49,51 Prozent niedriger. Bei 2,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,19 CAD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,06 Prozent auf 37,95 CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,74 CAD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ballard Power einen Verlust von -0,735 CAD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

