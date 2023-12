Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power wird am Freitagvormittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 3,29 EUR.

Der Ballard Power-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:20 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 3,29 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,29 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,29 EUR. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.458 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 6,49 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 97,17 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.11.2023 bei 2,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,67 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 07.11.2023. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,06 Prozent auf 37,95 CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,74 CAD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,735 CAD je Ballard Power-Aktie.

