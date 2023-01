Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power haussiert am Montagnachmittag

Die Ballard Power-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 5,3 Prozent auf 5,47 EUR. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 5,47 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.902 Ballard Power-Aktien.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,53 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,61 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,05 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 07.11.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 CAD gegenüber -0,12 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28,74 CAD im Vergleich zu 31,40 CAD im Vorjahresquartal.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,816 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

