Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 3,80 EUR.

Um 11:53 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,0 Prozent auf 3,80 EUR. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,82 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,76 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.699 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 127,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 09.08.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 20,55 CAD, gegenüber 26,67 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,92 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 08.11.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,644 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

