Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochnachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 4,12 USD.

Am 26.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 52,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,98 USD erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,51 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 09.08.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,24 CAD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 20,55 CAD in den Büchern – ein Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 26,67 CAD erwirtschaftet hatte.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,644 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

