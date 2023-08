Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 3,80 EUR.

Um 09:14 Uhr stieg die Ballard Power-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 3,80 EUR. Bei 3,80 EUR markierte die Ballard Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.683 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.08.2022 erreicht. 127,91 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 3,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,00 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ballard Power ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 26,67 CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,55 CAD.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,644 CAD einfahren.

