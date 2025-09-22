Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag auf Höhenflug

Kurs der Ballard Power

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 9,5 Prozent auf 3,16 USD.

Die Ballard Power-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 9,5 Prozent auf 3,16 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,17 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,12 USD. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 845.419 Aktien.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,17 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,48 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,01 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 67,99 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Ballard Power veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,11 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,15 CAD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,74 Prozent auf 24,69 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

2025 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,474 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

