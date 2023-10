Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tritt am Montagmittag auf der Stelle

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Ballard Power-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 3,14 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Ballard Power-Aktie ließ sich um 12:03 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 3,14 EUR. Der Kurs der Ballard Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,17 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 3,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,17 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 29.102 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,49 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 106,79 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 3,01 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 4,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ballard Power gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,24 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,55 CAD. Im Vorjahresviertel waren 26,67 CAD in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Ballard Power veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,640 CAD je Aktie ausweisen dürften.

