Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 3,17 EUR.

Die Ballard Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:01 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 3,17 EUR. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,17 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 3,17 EUR. Bisher wurden heute 2.236 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Bei 6,49 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 105,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 3,01 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 5,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Ballard Power am 09.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 26,67 CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,55 CAD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,640 CAD je Aktie aus.

