Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 3,50 USD.

Mit einem Wert von 3,50 USD bewegte sich die Ballard Power-Aktie um 00:24 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Ballard Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,55 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 3,46 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 3,52 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.223.086 Ballard Power-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 7,10 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 102,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 3,13 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 10,71 Prozent sinken.

Ballard Power gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,731 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren eingefahren

Ballard Power-Aktie an der NASDAQ schwach: Ballard Power bleibt in der Verlustzone stecken - Umsatz über Erwartungen