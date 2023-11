Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Ballard Power-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 3,50 USD.

Mit einem Kurs von 3,50 USD zeigte sich die Ballard Power-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 00:24 Uhr kaum verändert. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,55 USD an. Zwischenzeitlich weitete die Ballard Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,46 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ballard Power-Aktien beläuft sich auf 1.223.086 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,10 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 102,86 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,13 USD. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 10,71 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 07.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,95 CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,731 CAD je Ballard Power-Aktie.

