Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt sprang die Ballard Power-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 3,18 EUR zu.

Die Ballard Power-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:59 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 3,18 EUR. Die Ballard Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,19 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.888 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 6,49 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 103,99 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,67 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 16,06 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 37,95 CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ballard Power 28,74 CAD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,750 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

