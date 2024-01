Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochnachmittag im Plus

Ballard Power im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 3,47 USD.

Die Ballard Power-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 3,47 USD. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 3,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,46 USD. Bisher wurden heute 1.283.430 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,10 USD an. Mit einem Zuwachs von 104,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,91 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,02 Prozent.

Ballard Power gewährte am 07.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 37,95 CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,74 CAD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,750 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

