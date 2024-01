Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 3,15 EUR.

Um 09:18 Uhr wies die Ballard Power-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 3,15 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 3,17 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,16 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 14.587 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 105,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.01.2024 bei 2,67 EUR. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 18,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ballard Power ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,29 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,19 CAD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,74 CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,750 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

