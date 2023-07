Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Nachmittag schwächer

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 4,60 USD.

Die Ballard Power-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4,60 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 4,59 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 4,62 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 236.364 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 9,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 101,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 3,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 10.05.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,78 CAD – eine Minderung von 34,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27,25 CAD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 02.08.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,670 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Ballard Power eingefahren

NEL, Plug Power & Co.: Dieses Land könnte sich laut einer Analyse zum günstigsten Wasserstoffproduzenten Europas entwickeln

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Ballard Power bedeutet