Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,52 USD.

Um 16:07 Uhr stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,52 USD. In der Spitze gewann die Ballard Power-Aktie bis auf 3,52 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,46 USD. Bisher wurden heute 119.526 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 7,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Gewinne von 101,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.10.2023 bei 3,13 USD. Abschläge von 11,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 07.11.2023 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,731 CAD ausweisen wird.

