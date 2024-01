Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagmittag im Minus

So entwickelt sich Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,13 EUR.

Das Papier von Ballard Power befand sich um 11:53 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,8 Prozent auf 3,13 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ballard Power-Aktie bisher bei 3,13 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,14 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 10.388 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,49 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 107,18 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 19.01.2024 auf bis zu 2,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,75 Prozent.

Am 07.11.2023 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,19 CAD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,95 CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ballard Power einen Umsatz von 28,74 CAD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Ballard Power am 07.03.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,750 CAD je Ballard Power-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich auf grünem Terrain

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Handelsstart zu

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor einem Jahr verloren