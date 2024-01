Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Ballard Power

Kurs der Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 3,13 EUR.

Die Ballard Power-Aktie notierte um 09:17 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 3,13 EUR. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,13 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,14 EUR. Bisher wurden heute 3.645 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,49 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 107,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 2,67 EUR. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 17,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 07.11.2023 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,29 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ein EPS von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,750 CAD je Ballard Power-Aktie.

