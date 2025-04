Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verliert am Freitagnachmittag

Kurs der Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 1,21 USD ab.

Um 15:51 Uhr fiel die Ballard Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 1,21 USD ab. Die Ballard Power-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,21 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,21 USD. Zuletzt wechselten 15.301 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 176,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (1,01 USD). Mit einem Kursverlust von 16,18 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Ballard Power veröffentlichte am 13.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,23 CAD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,43 Prozent auf 34,29 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,84 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Ballard Power am 06.05.2025 präsentieren. Ballard Power dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,568 CAD je Ballard Power-Aktie.

