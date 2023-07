Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Vormittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 4,16 EUR.

Die Ballard Power-Aktie notierte um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 4,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 4,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,18 EUR. Bisher wurden heute 4.187 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,08 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 118,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 3,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 11,51 Prozent sinken.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,18 CAD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,78 CAD – eine Minderung von 34,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 27,25 CAD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,670 CAD je Ballard Power-Aktie belaufen.

