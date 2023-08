Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag im Plus

Kurs der Ballard Power

Die Aktie von Ballard Power zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 3,98 USD.

Das Papier von Ballard Power konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,0 Prozent auf 3,98 USD. Die Ballard Power-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,12 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,96 USD. Der Tagesumsatz der Ballard Power-Aktie belief sich zuletzt auf 388.247 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2022 bei 8,59 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ballard Power-Aktie somit 53,67 Prozent niedriger. Am 24.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.08.2023 äußerte sich Ballard Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Ballard Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 CAD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 20,55 CAD in den Büchern – ein Minus von 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 26,67 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Ballard Power-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

In der Ballard Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,644 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

