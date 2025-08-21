Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Nachmittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ballard Power befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 1,99 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,2 Prozent auf 1,99 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 1,98 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.756 Ballard Power-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2025 bei 2,28 USD. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 12,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,01 USD. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 96,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Ballard Power-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD aus.

Am 11.08.2025 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 CAD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 24,69 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,90 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,469 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

