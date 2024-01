Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Freitagmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 3,04 EUR.

Um 12:03 Uhr rutschte die Ballard Power-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 3,04 EUR ab. Der Kurs der Ballard Power-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,04 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,08 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 13.643 Ballard Power-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 6,49 EUR. Gewinne von 113,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.01.2024 bei 2,67 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,20 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 07.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -0,750 CAD je Aktie aus.

