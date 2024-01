Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gibt am Vormittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 3,04 EUR.

Die Ballard Power-Aktie notierte um 09:05 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 3,04 EUR. Die Ballard Power-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,04 EUR nach. Bei 3,08 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.314 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 6,49 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Kursplus von 113,38 Prozent wieder erreichen. Bei 2,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 07.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,29 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 CAD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37,95 CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,74 CAD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,750 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

