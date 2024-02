Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Ballard Power gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 2,68 EUR abwärts.

Die Ballard Power-Aktie musste um 12:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 2,68 EUR abwärts. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 2,65 EUR. Mit einem Wert von 2,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 76.872 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 5,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,27 Prozent. Am 26.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,65 EUR ab. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 1,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CAD. Im Vorjahr erhielten Ballard Power-Aktionäre 0,000 CAD je Wertpapier.

Ballard Power veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,29 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,19 CAD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37,95 CAD im Vergleich zu 28,74 CAD im Vorjahresquartal.

Ballard Power dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,756 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

