Ballard Power-Aktie aktuell: Ballard Power im Aufwind

Heute im Fokus

DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün -- Glovo übernimmt Balkan-Geschäft von Delivery Hero -- Xbox-Manager rechnet mit weiteren Übernahmen -- CTS Eventim, RWE, VERBIO, AstraZeneca, Fraport im Fokus

Fed-Vize signalisiert anstehende Debatte über Abschmelzen der Anleihenkäufe. Meyer Burger nimmt Solarfabrik in Freiberg in Betrieb. Britische Regierung will wohl mehr Befugnisse zum Stopp von Börsengängen. Schweizer Notenbankchef: Kein Grund für Änderung der Geldpolitik. Staatsanwalt in New York treibt Ermittlungen gegen Trumps Firma voran.