Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Ballard Power. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,35 USD.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 4,35 USD zu. Bei 4,41 USD erreichte die Ballard Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 4,26 USD. Von der Ballard Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 287.438 Stück gehandelt.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 9,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 113,29 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 3,98 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 8,59 Prozent könnte die Ballard Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.05.2023 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,78 CAD. Im Vorjahresviertel waren 27,25 CAD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,673 CAD je Aktie in den Ballard Power-Büchern.

