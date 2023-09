Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 3,33 EUR.

Um 12:02 Uhr ging es für die Ballard Power-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 3,33 EUR. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 3,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,41 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.321 Ballard Power-Aktien.

Bei 7,06 EUR erreichte der Titel am 30.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 52,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,33 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 0,00 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Ballard Power am 09.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,24 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Quartal 20,55 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 26,67 CAD umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 08.11.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,640 CAD je Ballard Power-Aktie.

