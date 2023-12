Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 3,36 EUR zu.

Um 17:35 Uhr stieg die Ballard Power-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 3,36 EUR. In der Spitze gewann die Ballard Power-Aktie bis auf 3,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,29 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 127.486 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 91,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Ballard Power veröffentlichte am 07.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,29 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 37,95 CAD – das entspricht einem Zuwachs von 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,74 CAD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,735 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

