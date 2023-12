Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Ballard Power im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Ballard Power-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3,36 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 17:35 Uhr 0,7 Prozent auf 3,36 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Ballard Power-Aktie sogar auf 3,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,29 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 127.486 Ballard Power-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 91,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.11.2023 auf bis zu 2,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Am 07.11.2023 legte Ballard Power die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,95 CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD in den Büchern standen.

Die Ballard Power-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet.

2023 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,735 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

