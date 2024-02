Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 3,01 USD zu.

Um 16:07 Uhr sprang die Ballard Power-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 3,01 USD zu. Bei 3,07 USD erreichte die Ballard Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,95 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 780.311 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,06 USD. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Gewinne von 101,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2024 auf bis zu 2,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ballard Power-Aktie 4,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Ballard Power-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 CAD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CAD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 07.11.2023. Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,29 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,95 CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,74 CAD in den Büchern standen.

Die Ballard Power-Bilanz für Q4 2023 wird am 11.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2023 -0,756 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

