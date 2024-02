Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 2,67 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 2,67 EUR. Die Abwärtsbewegung der Ballard Power-Aktie ging bis auf 2,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,69 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 21.880 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,66 EUR an. Gewinne von 112,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.02.2024 bei 2,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 0,79 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CAD, nach 0,000 CAD im Jahr 2022.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,29 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37,95 CAD umgesetzt, gegenüber 28,74 CAD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 11.03.2024 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,756 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ballard Power von vor einem Jahr angefallen

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren eingefahren