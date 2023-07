Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,59 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Ballard Power-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 4,59 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Ballard Power-Aktie bei 4,68 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 4,68 USD. Bisher wurden heute 411.290 Ballard Power-Aktien gehandelt.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,28 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ballard Power-Aktie ist somit 102,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,98 USD erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 15,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Ballard Power gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 34,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,78 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 27,25 CAD in den Büchern gestanden.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,670 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

