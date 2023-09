Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Mittag freundlich

Ballard Power im Blick

Die Aktie von Ballard Power gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 3,38 EUR.

Die Ballard Power-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 3,38 EUR. Bei 3,40 EUR erreichte die Ballard Power-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,40 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 33.644 Ballard Power-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.09.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 108,78 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,31 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Ballard Power am 09.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Ballard Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,55 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,67 CAD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Ballard Power Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Ballard Power 2023 einen Verlust in Höhe von -0,640 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Ballard Power-Investment abgeworfen

NEL-Aktie, Plug Power-Aktie & Co.: Hedgefonds-Chef hält Wetten auf Wasserstoff-Aktien für "Zeitverschwendung"

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Ballard Power eingefahren